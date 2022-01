Cirkafrika, tout un monde à découvrir

Avec 50 artistes sur scène, ce spectacle raconte l’histoire de José, un pilote farfelu parti contre son gré à la découverte de l’Afrique ancestrale. Au fil de ses péripéties, il se départi de ses appréhensions et de ses a-prioris et se laisse entraîner au cœur de la savane peuplée d’animaux inquiétants, drôles et fascinants.

Le cirque Phénix, qui, depuis 2002, ne souhaite plus présenter d’animaux sur scène, a recours à d’heureux subterfuges pour évoquer la faune : image 3D ou superbes marionnettes géantes. Les numéros évoquent l’histoire du continent et rappellent parfois ses heures sombres. La danse Gumboots est par exemple une discipline inspirée des esclaves d’Afrique du Sud.

Pratique. Vendredi 18 janvier, à 20h30, Zénith de Rouen. Tarifs de 36 à 48 €. Réservation sur citylive.fr