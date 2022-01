Avant le ski, une préparation physique s’impose

L’an passé, ils ont fait 140 000 blessés sur les quelques 7,7 millions de pratiquants. Les accidents en ski alpin représentent 75 % des blessés contre 22 % en snowboard. Attention : dans cette dernière discipline, l’incidence du risque, soit le rapport entre les nombres d’accidents et de journées de pratique, est la plus forte !

Activités régulières

Entorse du genou, rupture des ligaments croisés et fracture du poignet figurent parmi les pathologies les plus courantes. “Une semaine au ski, c’est une semaine de sport”, prévient le docteur Jean-Baptiste Delay, président de l’association MDEM. Aussi, avant le départ, une préparation physique s’impose pour les moins sportifs. L’idéal serait de pratiquer des activités physiques régulières et variées.

Le VTT, le roller, le footing, les programmes cardio-training et cours de fitness rassemblent les conditions d’une bonne préparation. Vous pouvez insistez sur les escaliers en montée comme en descente en variant les rythmes. L’association des médecins de montagne propose sur son site internet toute une série d’exercices pour se préparer : travail des muscles, de l’équilibre et étirements.

Avant de partir, vérifiez votre équipement. N’oubliez pas le casque quelque soit l’activité pratiquée. Faites régler les fixations de vos skis chez un professionnel afin d’éviter une entorse du genou. En snowboard, portez des protections aux poignets. Enfin, sur place, privilégiez l’absorption de sucres lents avant l’effort et reportez au soir raclettes et autres fondues savoyardes.

Pratique. www.mdem.org