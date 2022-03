L'UMP a lancé sa campagne

. Philippe Augier, tête de liste UMP-Nouveau Centre, a lancé officiellement, à Caen, sa campagne le mercredi 13 janvier. Il a rencontré des entrepreneurs et des responsables associatifs de l'agglomération caennaise. cette rencontre lui a permis, notamment, d'évoquer la question de l'emploi en Basse-Normandie. 'Souvent, les gens des quartiers me disent qu'ils ont besoin d'aides sociales. Je considère que la première aide sociale, c'est l'emploi car beaucoup de gens n'auraient pas besoin d'aides sociales s'ils avaient un emploi. Or, l'emploi, cela dépend du développement économique qui, lui-même, dépend de la région. Pour moi, une des priorités, c'est le développement économique, souligne le maire de Deauville. La liste de la Majorité présidentielle devrait être dévoilée le 1er février prochain.

. Le Parti radical, parti associé à l’UMP-Nouveau Centre, discute actuellement avec les responsables du parti majoritaire. Six personnalités locales ont été proposées pour intégrer la liste UMP-Nouveau Centre.

. Le Parti socialiste donne la parole aux jeunes. Mercredi 20 janvier, un rassemblement a été organisé à l’espace Malraux, à Caen. La constitution d’un projet de Gauche pour la jeunesse a été abordée.



