Régionales : la campagne est partie !

. Le parti Europe Ecologie a lancé sa campagne pour les élections régionales, jeudi 28 janvier, au Centre des Congrès de Caen. François Dufour, tête de liste en Basse-Normandie, a reçu le soutien de deux candidats sur les listes du mouvement en Ile-de-France, Pierre Larrouturou, ex-socialiste, et Augustin Legrand, co-fondateur de l'association Les Enfants de Don Quichotte. 'Les Verts sont très à l'écoute des propositions que nous portons pour sortir de la crise du logement et c'est donc tout naturellement que j'ai adhéré à un projet capable de changer radicalement notre société.” a indiqué Ce dernier.

. Lundi 1er février, Laurent Beauvais, président sosialiste sortant du Conseil régional, a présenté sa liste officielle pour les élections de mars prochain, à Tessy sur Vire, dans la Manche. En tête de liste pour le Calvados, Corinne Féret (PS) suivie d’Alain Tourret (PRG) et de Marie-Jeanne Gobert (PCF). Vingt-trois noms composent cette liste dont les trois priorités sont l’emploi, les transports et la jeunesse. Listes complètes sur notre site : www.tendancecaen.com.

.Par ailleurs, même Laurent Beauvais a lancé son comité de soutien de Laurent Beauvais samedi 30 janvier. A ce jour, plus de 1 000 élus de la région y figurent parmi lesquels Philippe Duron, député-maire de Caen.

. L’UMP-Nouveau Centre lance officiellement sa campagne et présente sa liste ce vendredi 5 février, à Tinchebray, dans l’Orne, au cours d’un meeting et en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’Etat à l’Economie numérique. Le rassemblement aura lieu, à 20h30, dans la salle Jean Monet. Le parti majoritaire s’apprête aussi à lancer son site sur internet : www.legrand2010.fr.



