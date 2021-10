Régionales : la gauche bien placée

Caen et le Calvados n'ont pas failli à la 'règle” avec respectivement 52,3 et 52,8 % d'abstentionnistes. Comme sur l'ensemble de la région (32,5%), la liste du président socialiste sortant Laurent Beauvais a viré historiquement en tête dans le département (près de 33 %) et dans l'agglomération : 33,7 % à Caen mais aussi 51,3 % à Cormelles ou encore 48,7 % à Mondeville. Tandis que la liste UMP-Nouveau Centre de Jean-François Le Grand et Philippe Augier totalisait 28,9 % des suffrages dans la région (quatre points de moins qu'il y a six ans), n'obtenant que 23,5 % dans le Calvados et 22,1 à Caen.

Les écologistes, menés par François Dufour, ont franchi pour la première fois la barre des 12 % à l'échelon régional (12,2 % dans le Calvados et 14,99 à Caen). Ce qui a permis à Europe Ecologie de fusionner avec la liste PS-PCF-MRG dans de bonnes conditions.

Le second tour prend donc la forme classique d'un duel gauche-droite, aucune autre liste n'obtenant le score de 10 % nécessaire pour y participer. Aux extrêmes, on pouvait s'y attendre concernant les frères ennemis trotskistes de Lutte Ouvrière (1,45 % sur le plan régional, 1,50 dans le Calvados et 1,16 à Caen) et du Nouveau Parti Anticapitaliste (4,99, 5,3 et 5,5). On pouvait hésiter pour le Front National qui ne réalise finalement qu'un score médiocre (8,7 % dans la région comme dans le département, 5,4 à Caen).

En revanche, le MoDem a fait bien meilleure figure que sur le plan national. Avec un score de 8,9 % sur la région, 12,8 % dans le Calvados et 15,21 % à Caen, le maire d'Hérouville Rodolphe Thomas crée finalement la vraie et seule surprise du premier tour.



