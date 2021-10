Régionales : réactions avant second tour

Réactions de plusieurs têtes de liste avant le second tour des élections régionales prévu le 21 mars :



Laurent Beauvais (PS-EE-PCF-PRG) : “Ce qui me préoccupe, c'est la raison pour laquelle les habitants de la région ne viennent pas voter. Nous devons trouver comment poursuivre la campagne pour les mener à considèrer qu'il y a un rapport entre leur vie quotidienne et l'action de la région. Il faut mobiliser. Ce sera mon slogan pour le second tour.”

Jean-François Le Grand (UMP-NC) : “Rien n'est perdu pour nous. Les voix qui nous manquent, nous devons les rattraper. Les seuls combats que l'on est sûr de perdre, ce sont ceux qu'on ne mène pas.”

Philippe Augier (NC) : “Jean-François Le Grand a une vision d'avenir. Lors du second tour, nous pouvons gagner ces élections régionales.”

Christine Coulon (NPA) : “Nous ne donnerons pas notre soutien au PS. Nous appelons simplement à battre la droite.”

Valérie Dupon (FN) : “Pour le second tour, je vais partir en guerre pour montrer que le FN est bien là !”