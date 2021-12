Cinéma : bilan à la baisse pour le Méliès à Bayeux

Un peu plus de 73.000 entrées payantes ont été enregistrées au cinéma Le Mélies en 2012 à Bayeux, soit 8,3% de moins que l'année précédente. Le Mélies suit la tendance nationale des petites salles.

Au hit parade des films qui ont le mieux marché l'an passé dans la salle bajocasse, dans l'ordre : Marsupilami avec 3.500 entrées, puis le James Bond Skyfall, Twilight, Asterix et Obélix, et Le Prénom. Du côté des déceptions : Les Seigneurs, La Vérité si je mens et Stars 80.