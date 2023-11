Bayeux. Que reste-t-il des dégâts causés par la tempête Ciaran ?

La tempête Ciaran a surpris bon nombre d'habitants, jeudi 2 novembre, à Bayeux. Une centaine d'arbres ont été déracinés par la force du vent. Des tuiles et ardoises de toiture sont également tombées sur l'espace public dans le centre-ville historique. Plus de quinze jours après cet événement, "on n'a plus de traces de la tempête", assure David Guezennec, responsable des services techniques de la Ville.

1 800 heures d'intervention

Il faut dire que les agents de la Ville n'ont pas traîné. Le soir même, une équipe de nuit s'est mobilisée avant de mettre en place, dès le lendemain matin, une cellule de crise composée de 40 personnes pour "tronçonner les arbres tombés au sol" au niveau de la place de Gaulle ou du boulevard du 6 juin. "Cela représente 1 800 heures d'intervention depuis deux semaines."

Dès le lendemain, la Ville a aussi investi dans du matériel pour une enveloppe d'environ 15 000€. Un balai de 2,50m qui permet de ramasser les branches plus rapidement a été acheté ainsi que des tronçonneuses plus performantes. Des entreprises de couverture prestataires vont encore intervenir ces prochains jours.

Malgré le temps passé en moins sur le reste de leurs missions, les agents de la Ville s'attellent actuellement à installer les décorations de Noël dans les rues. "Tout sera prêt pour le 1er décembre, comme prévu", tient à rassurer David Guezennec. La ville brillera de mille feux dès 19 heures le vendredi 1er décembre.