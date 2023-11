[Photos] Bayeux. De gros dégâts après le passage de la tempête Ciaran

"La ville est vraiment dans un sale état, je n'ai jamais vu ça, note Stéphane Germain, chef du service propreté urbaine à Bayeux. La place de Gaulle est impressionnante d'arbres couchés, on ne pensait pas qu'il y en aurait autant." La tempête Ciaran a surpris bon nombre d'habitants du Bessin ce jeudi 2 novembre. Impressionnante par sa force, elle a notamment touché Bayeux, déracinant plusieurs arbres sur la place donc, mais aussi sur le by-pass, à proximité du supermarché E.Leclerc.

D'importants dégâts

Equipés, son collègue et lui se chargent de dégager les bouches d'égouts, remplies de branches, afin que l'eau puisse s'évacuer. D'ailleurs, la place de Gaulle est désormais interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre. "Les dégâts sont terribles, j'étais vraiment surprise", note Isabelle Morisse, venant de Pont-l'Evêque, ayant elle aussi ressenti le vent à l'autre bout du département.

Un arbre a terminé sa course dans le jardin de cette maison.

"C'était stressant" : habitant de Guéron, dans le Bessin, Damien Hardy n'a pas dormi de la nuit, alors qu'une branche est tombée sur sa toiture et a déplacé des tuiles. "Il fallait attendre, je n'allais pas appeler un couvreur cette nuit !" Pour Isabelle Fauvel, Bayeusaine, c'est une balustrade qui est tombée de sa maison. Partie à la va-vite au travail le matin, elle s'empressait de rentrer à l'heure du déjeuner pour constater les dégâts.

Du travail pour les services de la Ville, moins pour les commerçants

Et forcément, les rues de la capitale du Bessin étaient plutôt vides en cette fin de matinée. Mathieu Saniez, gérant d'un commerce, ne pouvait que le constater. "J'aurais pu ouvrir plus tard, ou même ne pas venir, ça n'aurait pas changé la donne", préfère-t-il sourire. Les trois enfants vivant sous son toit ont été réveillés par le bruit, se sont interrogés, "mais ce n'était pas gênant en soi". Il ne lui reste plus qu'à "jardiner un peu", pour nettoyer son jardin. De son côté, Stéphane Germain pense en avoir encore pour plusieurs jours avec les branches et les arbres. "On ne sait même pas encore où mettre les branches", lance-t-il.