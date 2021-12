Atelier de cuisine spécial "Nouvel an chinois" pour enfants et parents. Au menu : nems au crabe et au porc, nouilles sautées au poulet et perles de coco.

Infos pratiques :

Centre social Croix-Mercier, rue Augustin-Fresnel à Alençon.

Tarif enfants : de 0.50€ à 1.60€ ; adultes de 1€ à 2.60€ (selon vos moyens).

Info contact : renseignements et réservation au 02 33 31 83 39

Ecoutez Karine Gest, du Centre social Croix-Mercier.