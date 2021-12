Cadeaux : 10 jeux vidéo d'action pour Noël

Call of Duty : Black Ops II

Neuvième volet de la saga Activision, "Black Ops II" demeure le cadeau vidéoludique indispensable au pied du sapin, malgré un moindre entrain de la part des fans. En matière de jeux de guerre, l'opus reste une référence, particulièrement cette suite futuriste de "Black Ops" qui propose un armement ultra-sophistiqué.

Disponible sur Xbox 360, PS3 et WiiU

Assassin's Creed III

Les joueurs ont du patienter trois ans avant d'obtenir une réelle suite d'"Assassin's Creed", portée par un nouvel héros, Conor, dans un décor inédit, la Révolution américaine. Le résultat a conquis 3,5 millions de joeurs en une seule semaine, soit le meilleur lancement de la franchise d'Ubisoft.

Disponible sur Xbox 360, PS3 et WiiU

Far Cry 3

Le jeu de tir subjectif d'Ubisoft quitte l'Afrique et ses guerres civiles, évoquées dans le deuxième épisode. Cette fois-ci, le héros Jason Brody doit ramener le calme sur une île tropicale, où règnent violence et anarchie. A jouer seul où à quatre en mode coopératif et jusqu'à 14 en ligne.

Disponible sur Xbox 360 et PS3

ZombiU

Jeu mis en avant par Nintendo lors du lancement de sa nouvelle console, la WiiU, "ZombiU" fera vivre aux joueurs une expérience sanglante. Seul rescapé d'une infection qui transforme les hommes en zombies, l'utilisateur devra survivre dans un Londres oppressant. L'opus met en avant les avantages du GamePad, qui servira tour à tour de sonar, de viseur ou permettra de voir l'inventaire des armes disponibles.

Disponible sur WiiU

Hitman Absolution

Rare jeu d'infiltration sorti cette année, ce cinquième épisode met en scène le célèbre tueur à gages Agent 47, engagé pour la première fois dans une quête personnelle vers la vérité alors qu'il se trouve plongé dans une conspiration. Les cinq modes de difficultés conviennent aussi bien aux assidus de la saga qu'aux néophytes.

Disponible sur Xbox 360 et PS3

Medal of Honor : Warfighter

Dans la série jeux de guerre, ce FPS d'Electronic Arts se souhaite le concurrent de "Black Ops II". Bénéficiant d'une bande originale signée par Linkin Park, ce deuxième épisode s'intéresse à la guerre contre le terrorisme en envoyant des soldats secourir des otages aux quatre coins du monde. "Medal of Honor Warfighter" mise essentiellement sur le réalisme de son histoire. Chaque mission proposée aux joueurs est tirée de faits réels et ont été écrites par des opérateurs de l'unité spéciale du Tiers 1 déployée en dehors des frontières américaines.

Disponible sur Xbox 360 et PS3

Resident Evil 6

Les amateurs de zombies et autres créatures sanguinaires vont se délecter avec ce jeu de massacre. Héros des précédentes versions, Leon et Chris sont de cet opus, dont l'intrigue tourne autour d'attaques bioterroristes, dont l'une vise directement le président des Etats-Unis.

Disponible sur Xbox 360 et PS3

Tekken Tag Tournament 2

Ce jeu de combat tiré de la série "Tekken" met l'accent sur le "Tag Battle", combats organisés entre équipes de deux, rendant les possibilités et les techniques plus variées et spectaculaires. Une cinquantaine de personnages bien connus des fidèles de la saga sont au rendez-vous.

Disponible sur Xbox 360 et PS3

Halo 4

Suite directe du troisième épisode sorti en 2007, ce nouveau "Halo" permet de relancer la saga futuriste sur de nouvelles bases. Les joueurs peuvent de nouveau contrôler Master Chief. Le super-soldat charismatique reprend les armes pour sauver le vaisseau échoué Infinity face à de nouveaux ennemis.

Disponible uniquement sur Xbox 360

Dishonored

Applaudi pour sortir des sentiers battus, ce jeu se déroule dans une ville anglaise fictive à l'époque victorienne. Le joueur incarne Corvo, garde du corps de l'impératrice accusé de son assassinat. En quête de vengeance, le héros tente de faire éclater au grand jour le complot dans lequel il a été impliqué.

Disponible sur Xbox 360 et PS3