Cadeaux : 5 coffrets pour hommes à moins de 70 euros

Pour les fêtes, les marques beauté ont enrichi leur offre d'écrins olfactifs réunissant tous les produits indispensables à la gent masculine, à prix raisonnable.



L'homme moderne de "Hugo Man"

Hugo BOSS

Initialement sorti en 1995, le parfum "Hugo Man" est devenu un incontournable pour la marque Hugo BOSS. Pour Noël, l'eau de toilette est déposée dans un coffret sobre à dominante verte, aux côtés d'un gel douche et d'un after shave.

Prix : 65€



La France à l'honneur avec "L.12.12"

Lacoste

La marque Lacoste rend hommage à la France pour les fêtes de fin d'année, avec un coffret de parfums "L.12.12" Bleu, Blanc et Rouge. Chacun des parfums est directement inspiré de l'emblématique polo de la marque au crocodile.

Prix : 65€



Un Noël en or avec "1 Million"

Paco Rabanne

La marque du créateur espagnol Paco Rabanne a choisi de renfermer son lingot d'or "1 Million" dans un coffret assorti entièrement doré. Le parfum en vaporisateur de 50 ml est accompagné d'un déodorant en spray aux mêmes senteurs.

Prix : 68€



L'élégance d'"Armani Code Ultimate"

Giorgio Armani

La marque italienne change les codes pour Noël, en proposant un coffret réunissant une fragrance et un accessoire mode. L'eau de toilette 75 ml "Armani Code Ultimate" côtoie cette année deux boutons de manchette, conçus dans le même coloris que le parfum.

Prix : 68€



Le rêve américain de "Fuel for life for him"

L'essence énergique du masculin "Fuel for life" de Diesel est présentée dans un écrin vintage, pourvu d'un imprimé de billet de cinq dollars. La flasque de l'eau de toilette 75 ml repose entre un baume après rasage et un gel douche.

Prix : 60€