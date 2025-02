Loisirs. Monti'Geek 2025 : Le rendez-vous des passionnés de pop culture revient à Montivilliers

Préparez vos costumes et rechargez vos manettes ! Le gymnase Christian Gand à Montivilliers s'apprête à se transformer en temple de la pop culture avec une nouvelle édition de Monti'Geek 2025 samedi 22 février. Une journée exceptionnelle qui promet de réunir les fans de jeux vidéo, de mangas, de cosplay et d'univers geeks en tout genre.

Gabin Delille et Coraline Mare font le point sur le programme de cet événement :

Monti'Geek Convention 2025 Impossible de lire le son.

Au programme :

- Tournois de jeux vidéo pour des duels épiques, que vous soyez pro gamer ou simple amateur en quête de gloire.

- Animations immersives qui vous plongeront au cœur de vos univers préférés.

- Stands variés pour dénicher des pépites : figurines, comics, goodies, et plus encore !

Mais aussi des invités, avec la présence d'Alexis Tomassian, comédien voix off (connu pour être la voix française de Justin Timberlake ou Eminem) et Philippe Ariotti (voix française de Piccolo et Freezer de l'univers Dragon Ball)

Et bien sûr, des surprises réservées aux visiteurs les plus curieux. Monti'Geek, c'est l'événement où vous pouvez être un héros de jeu vidéo le matin, un Jedi l'après-midi, et un dresseur de Pokémon le soir. Alors, préparez-vous à une journée mémorable où la pop culture est reine.