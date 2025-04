Salon. La Japan North Con' du Havre revient pour une 2e édition

Avis aux passionnés de pop culture et de culture japonaise ! La Japan North Con' revient les 5 et 6 avril 2025 au Carré des Docks du Havre pour une deuxième édition qui se veut encore plus riche et spectaculaire.

Après un premier succès, cet événement incontournable s'agrandit et propose de nombreuses animations pour tous les amateurs de manga, d'anime, de jeux vidéo et de cosplay.

Un programme sur-mesure pour les fans

Cette année, de nombreuses surprises et nouveautés sont prévues. Parmi les incontournables :

• Conférences et ateliers : des experts viendront partager leur passion et leurs connaissances sur des thématiques variées comme le doublage, le cosplay ou encore la conception de jeux vidéo.

• Zone cosplay : que vous soyez simple spectateur ou participant, cet espace vous permettra d'admirer ou d'incarner vos personnages préférés. Un concours récompensera les meilleurs costumes !

• Tournois de jeux vidéo : pour les gamers, des compétitions palpitantes seront organisées. L'occasion de tester son niveau et de défier d'autres joueurs passionnés.

• Espace marchands : une variété de stands proposera des figurines, des produits dérivés, des créations d'artistes et des souvenirs exclusifs.

Un événement pour tous

Si l'univers de la pop culture japonaise vous intrigue mais que vous hésitez encore à franchir le pas, sachez que la Japan North Con' est conçue pour accueillir aussi bien les passionnés que les curieux. Chaque édition est l'occasion de rencontrer des personnalités qui font vibrer la communauté geek et japonaise avec notamment des cosplayers de renom et des doubleurs talentueux.

David Nicolas, l'un des organisateurs de l'événement, nous détaille le programme des animations et exposants attendus ce week-end :