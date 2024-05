Le Havre. Japan North Con', le nouveau rendez-vous de la pop culture

Ce sera une première édition. Le Carré des Docks du Havre accueille Le Havre North Con' samedi 4 et dimanche 5 mai. Cette convention est dédiée aux passionnés de pop culture. C'est à la fois pour les amoureux de comics, des mangas, de jeux vidéo, des univers fantastiques, du cosplay ou encore de la danse (Just Dance et K-pop).

Les visiteurs seront accueillis sur 5 000m². Plus de 8 000 visiteurs sont attendus sur les deux jours.

Programme

• Conférences et ateliers : des experts partageront leur passion et leurs connaissances notamment le doublage et le cosplay.

• Espace cosplay : les visiteurs peuvent laisser libre cours à leur créativité en incarnant leurs personnages favoris, avec défilé et concours.

• Zone de jeux vidéo : vous pourrez affronter vos amis et découvrir les jeux qui font vibrer la communauté gaming.

• Espace marchands : une diversité de stands proposant des produits uniques, des œuvres d'art originales, des souvenirs et autres pour les passionnés.

Le Havre North Con' - samedi 4 et dimanche 5 mai au Carré des Docks du Havre - De 9h30 à 18h - Tarifs à partir de 10€ / Pass Famille 4 places à 30€.