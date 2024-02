Seine-Maritime. Cosplay, jeux vidéo, mangas… La culture Geek à l'honneur

Les conventions Geek connaissent un beau succès en Normandie. Ces salons rassemblent des passionnés de culture japonaise, de science-fiction et de jeux vidéo. Le plus important est le Japan North Con' du Havre, en mai, mais il n'est pas le seul.

Gruchet Geek convention

L'événement est organisé le samedi 17 et le dimanche 18 février à la salle Claude-Laplace et au gymnase David-Douillet de Gruchet-le-Valasse. Au programme, sont prévus des démonstrations de jeux vidéo, d'arcade, la présentation de mangas, ainsi que du cosplay. Le cosplay, qui consiste à jouer le rôle d'un personnage de fiction en s'appropriant son costume, est une partie importante d'une convention de ce type.

Une Geek convention, ce sont aussi des invités. A Gruchet-le-Valasse, Patrick Préjean et Jean-Marc Anthony Kabeya seront présents. Patrick Préjean est connu actuellement pour jouer aux côtés de Gérard Hernandez dans la série de M6, Scènes de Ménages. Il est surtout la voix emblématique de Tigrou, fidèle ami de Winnie l'Ourson, mais aussi de Gorine dans Le Château des singes, de Victor Mac Bernick dans Famille Pirate ou encore Gorgious dans Les Zinzins de l'Espace. Jean-Marc Anthony Kabeya, lui, est le chanteur des génériques Pokemon. Il interprète également les génériques de Teenage Mutant Ninja Turtles (2023) et de Yu-Gi-Oh ! (2024). Il sera présent sur les deux jours avec des concerts.

L'entrée est à 5 euros (gratuit pour les moins de 16 ans).

Monti'Geek convention

Le rendez-vous est fixé le vendredi 1er mars (de 16h à 21h) et le samedi 2 mars (de 10h à 18h), au gymnase Christian-Gand de Montivilliers. Il y aura des animations jeux vidéo, des jeux de société, des figurines, du cosplay, des casques de réalité virtuelle et des ateliers de prévention. Les deux invités seront Jean-Claude Donda et Guillaume Briat. Jean-Claude Donda a notamment doublé C3P0 dans les derniers Star Wars, Balthazar dans Picsou ou encore Winnie l'Ourson (succédant à Roger Carel). Guillaume Briat est le roi Burgonde dans la saga Kaamelott mais aussi la voix d'Obélix dans les derniers films animés d'Astérix.

L'entrée est à 3 euros (gratuit jusqu'à 3 ans).