Les élèves du lycée maritime de Cherbourg équipés contre la noyade

Stéphane Travert, député de la Manche et conseiller régional en charge de la pêche, de l’aquaculture et des ressources marines, a remis, ce vendredi 14 décembre 2012, au lycée maritime et aquacole de Cherbourg, des vêtements de travail à flottabilité intégrée (VFI) à une centaine de lycéens cherbourgeois en présence de Georges Tourret, président de l'Institut maritime de Prévention (IMP).

Les élèves des sections pêche et commerce ainsi que les électromécaniciens du lycée maritime et aquacole de Cherbourg sont amenés à effectuer des stages à bord de navires. La Région Basse-Normandie a donc sollicité l'IMP pour mener une campagne de sensibilisation et d'équipement des élèves en VFI, équipement de protection individuelle contre le risque de noyade.

3 décès en 2012

La Région Basse-Normandie a également financé l'équipement du bateau école "Ma normandie" en dispositifs individuels de localisation, afin de sensibiliser les élèves du lycée aux dispositifs de repérage des hommes à la mer. La Région a consacré 21.400 euros à l’achat de ces VFI et à l'équipement du bateau école.

En Basse-Normandie, tous les ans, un marin sur onze est victime d’un accident du travail maritime. En Basse-Normandie, ce chiffre est plus important que dans le BTP en France, secteur le plus à risque à terre. Les marins de moins de 25 ans représentent 22% des accidents. Les chaluts et dragues, principales activités de pêche en Basse-Normandie, représentent 60% des accidents.

On déplore chaque année plusieurs décès dus notamment à des chutes par dessus bord. En 2011, les professionnels de la pêche en Basse-Normandie ont été victimes de neuf événements de mer provoquant la disparition d'un marin et le décès d'un second. En 2012, trois marins sont décédés dans le naufrage de leurs navires.