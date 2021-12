Ils sont désormais dixièmes, avec un bilan de six victoires pour sept défaites. Les Rouennais ont un peu plus de temps que d’habitude pour préparer leur déplacement à Hyères-Toulon (17e), mardi 18 décembre, lors de la 14e journée de Pro B. Les Sudistes viennent de subir une lourde défaite face à Boulogne (102-69) et n’ont plus gagné depuis la dixième journée.

En cas de succès, les Normands pourront égaler leur bilan de défaites-victoires et grimper un peu plus au classement.