Basket Pro-B : le leader Pau-Orthez au Kindarena

Et car le budget, les structures administratives et commerciales et le projet sportif ne sont pas totalement enracinés. Bref, le SPO Rouen souhaite donc consolider son projet sur trois années, afin de répondre aux exigences de la Pro A et d’y entrer avec sérénité. En attendant, sur le terrain, les Rouennais ont déçu, mardi 18 décembre, à Hyères-Toulon (défaite 83-74).

Les joueurs de Laurent Sciarra redescendent donc à la treizième place. Ils affronteront le club mythique de Pau-Lacq-Orthez, samedi 22 décembre, au Kindarena (20h). Pau Orthez est le nouveau leader de la Pro B après sa dernière victoire sur Antibes. En cas de victoire, les Normands pourraient offrir un beau cadeau de Noël à leur supporters !