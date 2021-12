Basket : le SPO Rouen doit démarrer 2013 sous le signe de la victoire

Pas le temps de souffler pour les joueurs de Laurent Sciarra qui se rendaient quelques jours après à Charleville-Mézières, mercredi 26 décembre. Et là, les Rouennais auront été solides et sont repartis avec les points de la victoire (69-73). De retour dans leur salle du Kindarena deux jours plus tard, les Rouennais ont ensuite obtenu une deuxième victoire de rang sur Lille (82-71), vendredi 28 décembre.

Les Normands reviennent ainsi à la onzième place avec un bilan de huit victoires pour neuf défaites, avant d’accueillir Saint Vallier (12e), vendredi 11 janvier. Espérons que les Rouennais débutent 2013 par une victoire à domicile !