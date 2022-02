Maîtrise : vingt ans de concert

La Maîtrise de Caen a fêté les 20 ans de ses auditions du samedi. Cet anniversaire a été l'occasion d'une représentation spéciale, samedi 19 décembre, en l'église Notre-Dame de la Gloriette, le fief des chanteurs. Le choeur y a interprété les 'Odes pour la Reine Mary” de Henry Purcell, avant d'être reçu en mairie par Philippe Duron, au cours de la même soirée. Un moment célébré avec toutes les générations ayant pris part au succès de ces deux décennies de vie musicale pour la Maîtrise de Caen.

Les petits concerts de l’ensemble durent, la plupart du temps environ 30 minutes, et ont lieu pratiquement tous les week-end en l’église Notre-Dame de la Gloriette. C’est cette régularité qui marque les progrès rapides de la maîtrise, sa tenue et la capacité des enfants qui la composent à brasser près de cinq siècles de musique chorale. La Maîtrise de Caen comprend trente garçons âgés de 11 à 14 ans et scolarisés dans des classes à horaires aménagés. Elle propose aussi des concerts et opéras dans le cadre de la saison du Théâtre de Caen, comme c’était le cas samedi 19 décembre. Concernant la gestion de l’apprentissage, la Maîtrise de Caen dépend du Conservatoire à rayonnement régional.







