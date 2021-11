Elle se déroule au Théâtre de Caen de 15h à 19h ainsi qu’un don "gastronome" sur le site de l’EFS, mercredi 19 décembre, de 11h et 14h. Une restauration post-don sera possible grâce au soutien du Bistrot Foch.

Pratique. Site EFS de Caen 1 rue Pr Rousselot, à côté du CHU. Tél. 02.31.53.53.53. Pour donner votre sang, comptez une heure de votre temps, munissez-vous d’une pièce d’identité si c’est votre premier don dans la région. Vous devez avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kg.