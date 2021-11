La Patience : un biscuit local !

"En 1995, j’ai créé Dessert Innovation. L’activité traiteur chutant, j’ai rebondi en 2004 en me concentrant sur le biscuit et le chocolat". L’entrepreneur remet alors au goût du jour une recette vieille du XVIe siècle, celle de la Patience : un petit biscuit "à l’allure de macaron mais à la texture du boudoir", précise Ségolène Brinquis, assistante de direction. Aujourd’hui, l’enseigne propose près 60 saveurs de Patience. "Nous sommes distribués dans la France entière et exportons en Belgique, en Angleterre, en Australie, en Autriche, en Suisse et à Hong-Kong"!

Une tonne par semaine

En cette période de fêtes, l’activité de Dessert Innovation est considérable. "Une tonne par semaine sort de l’usine contre trois tonnes par mois habituellement". Le site de production, actuellement sur les hauteurs d’Evrecy, rejoindra d’ailleurs la boutique, début janvier. Le chocolat y sera notamment fabriqué sous les yeux de la clientèle...

Pratique. Dessert Innovation ZA la Croix-Boucher à Evrecy. Informations et points de vente à Caen, tél. 02.31.80.20.55.