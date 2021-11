Noël : deux crèches à voir absolument à Caen

Des paroissiens ont eu à coeur de représenter la Nativité dans un décor purement normand. "Augeron", précise même l’Abbé Jean-Marie Fromage. Une maison à colombage et un pommier ont en effet remplacé "l’étable conventionnelle". Mais le message reste le même : "Le Christ est venu pour sauver tous les hommes. Il a versé son sang pour la multitude".

Une crèche vivante

Autre événement pour la paroisse Saint-François de Sales : la présentation pour la première fois, ce samedi 15 décembre, d’une crèche vivante, place Bouchard. "Le spectacle, interprété par des bénévoles retrace l’Annonciation et la Nativité. Avant chaque représentation, une ribambelle de petits bergers sillonnera le centre ville". Une façon aussi pour l’Église de se manifester en dehors de ses murs et “d’aller vers les gens”.

Pratique. Entrée libre dans l’Abbatiale Saint-Etienne de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30 en semaine, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 20h15, jusqu’au 3 février. Pour la crèche vivante, samedi 15 décembre, représentations à 16h, 17h et 18h.