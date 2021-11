Neige et Verglas, les conditions de circulation en Basse-Normandie

CALVADOS - Actualisation 12h30

Levée de l'interdiction de circulation partielle sur les routes du

Calvados pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

Compte tenu de l'évolution de la situation météorologique, la circulation des véhicules de

plus de 7,5 T est de nouveau autorisée sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen et sur l'A13

dans le sens Rouen-Caen, depuis les zones de stockage jusqu'au périphérique de Caen.

La circulation est également à nouveau autorisée sur la RN158 sur la section entre l'aire

de Soulangy et Caen dans le sens Falaise-Caen.

Les zones de stockage suivantes sont désactivées :

sur l'A13 au niveau du péage de Dozulé, sens Rouen-Caen

sur l'A84 au niveau de Villers Bocage, sens Rennes-Caen

sur la RN158 sur l'aire de Soulangy

Prévisions météorogoliques : vigilance jaune

Les températures sont à nouveau positives sur l'ensemble du département.

ACTUALISATION à 11H40 DIR - Nord Ouest :

A84 FLEURY - AVRANCHES -

- véhicules accidentés dégagés;

retour à des conditions de circulation globalement correctes

RN 158 FALAISE CAEN :

- poursuite traitements salage entre POTIGNY et FALAISE

retour à des conditions de circulation globalement correctes

RN 814 retour à des conditions de circulation globalement correctes

échangeur 2 "MONDEVILLE Montalivet"

- fermeture de la bretelle d'accès du Cours Montalivet => RN 814 BP Nord direction Cherbourg

- fermeture de la bretelle de sortie RN 814 BP Nord Cherbourg vers Mondeville Cours Montalivet

Début : le 13/12/2012 à 05:00 Fin prévue : le 13/12/2012 à 12:00

MESURES EXPLOITATION VIABILITÉ HIVERNALE

N° ROUTE EXPLOITATION ST LÔ SECTEURS Actions en cours

A 84 GUILBERVILLE / AVRANCHES Conditions circulation globalement correctes

A 84 AVRANCHES / SAINT-JAMES Conditions circulation globalement correctes



N 13 CARENTAN / CHERBOURG Conditions circulation globalement correctes

RN 174 CARENTAN / GUILBERVILLE Conditions circulation globalement correctes

N° ROUTE EXPLOITATION CAEN SECTEURS Actions EN COURS

A 84 GUILBERVILLE/VILLERS BOCAGE Conditions circulation globalement correctes

A 84 VILLERS BOCAGE - CAEN Conditions circulation globalement correctes

RN 13 CAEN - CARENTAN Conditions circulation globalement correctes

RN 158 CAEN - FALAISE Poursuite traitements salage entre POTIGNY et FALAISE

voies de droite circulation normale

voies de gauche circulation délicate



RN 814 Boulevard Périphérique Caen Conditions circulation globalement correctes

IMMOBILISATION DES POIDS LOURDS DE PLUS DE 7,5 Tonnes:

- A 84 à hauteur de COULVAIN -VILLERS-BOCAGE sens Rennes vers Caen

- A 13 à hauteur de DOZULE sens Paris vers Caen

LEVEE ZONE STATIONNEMENT DES POIDS LOURDS

- RN 158 à hauteur de SOLANGY-FALAISE sens FALAISE vers CAEN

Le département de l'Orne est placé en vigilance Orange par Météo France