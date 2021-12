Festival : "le jour le plus court" de retour au Cargö

"Les Lutins du Court-Métrage", œuvrent pour la diffusion et la promotion du court-métrage français à travers le monde. Ils organisent une soirée "avant-première" au Cargö.

Dès 14h, profitez d’une sélection de courts-métrages pour les enfants, et à 20h, d’une projection de films sur le thème de la musique et un concert. Enfin, présentation des événements du "Jour le plus Court" qui auront lieu dans toute la ville.

Pratique. Mercredi 19 décembre à partir de 14h, au Cargö. Entrée libre. Plus d’infos sur www.lecargo.fr