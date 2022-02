Trois matchs pour convaincre

Après un seul entraînement collectif, elle avait la lourde charge d'organiser le jeu de son équipe contre le leader incontesté de la Ligue féminine de basket, Tarbes. 'Ce n'était pas simple, avance-t-elle, mais j'ai fait un bon match. Quand je suis en confiance, je mets le feu.�



Fin de contrat le 19 décembre

Le public mondevillais été conquis par son style vif et spectaculaire. Hervé Coudray a apprécié “la lecture du jeu et la qualité de passe” de sa recrue, en soulignant cependant qu’elle devait “contrôler davantage son jeu à risques”. Marjorie Carpréaux, dont le contrat prend fin dès le 19 décembre, devra confirmer cette première prestation convaincante pour prolonger à l’USOM, ce qu’elle désire. Après une année difficile en Italie, c’est elle qui avait proposé ses services à Hervé Coudray il y a quelques semaines.

Internationale belge et grand espoir du basket outre-Quiévrain, elle reconnaît qu’il est “très “chaud” de faire ses preuves en trois matchs” mais se sent prête à relever le défi.







