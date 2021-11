Rouen : il s'évade pour revoir sa fille

En mars dernier, C. P. est incarcéré pour purger diverses peines. Hasard de la vie ? C’est à ce moment là que sa seconde compagne met au monde leur enfant. Ce bébé, le détenu a le regret de ne pas le connaître puisque la mère rompt très rapidement les liens. Le détenu réfléchit alors et commence à craindre que la même chose ne se produise avec sa fille aînée née d’une première union.

Depuis sa prison à Périgueux, les jeunes gens reprennent contact. Ils envisagent même dans le cadre d’un régime de semi-liberté de vivre à nouveau ensemble. Mais, ce projet, pour différentes raisons, ne voit pas le jour. Lui demeure à Périgueux, quand elle et sa fille aînée restent à Caen.

Evasion

Le 4 octobre, le détenu est autorisé à sortir afin de se rendre à l’AFPA. Il quitte la prison de Périgueux mais n’y revient pas. Aller à Caen, reviendrait pour lui à se jeter dans la "gueule du loup" ! Aussi, il s’installe provisoirement à Rouen, vivotant de foyer en foyer. C’est dans ces conditions qu’il retrouve sa fille ainsi que sa première compagne. La jeune femme effectue quelques allers retours mais elle est bientôt contactée par la Gendarmerie.

"Vous ne devez pas l’aider dans son évasion", lui répète-on. L’étau se resserre. Le 21 octobre, le jeune père est interpellé à Rouen en possession de quelques résidus de cannabis. L’inculpé ne supporte pas le retour à la case prison. Cette nouvelle arrestation le rend malade. Il est interné d’office.

Détresse

"Mon seul et unique but était de me rapprocher d’elles. Bien sûr, ma compagne a essayé de me faire entendre raison mais en même temps elle était contente de me retrouver", a-t-il expliqué au tribunal correctionnel de Rouen, le 27 novembre. "Je sais que cela n’était pas une bonne idée. J’ai pris de gros risques. Mais, ma fille, c’est tout ! J’ai pu la voir et j’en garde de très bons souvenirs…" Il a été condamné à 4 mois de prison.