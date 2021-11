La Chaîne Normande s’enracine

Le 14 octobre 2011, une nouvelle chaîne de télévision, baptisée La Chaîne Normande (LCN), voyait le jour à Rouen. Un an plus tard, installée dans le bâtiment Vauban, face à la Seine, et riche d’une équipe comptant quinze permanents et une vingtaine de collaborateurs réguliers, la chaîne n’est pas à court de projets.