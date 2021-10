TNT : la Chaîne Normande est reléguée au canal 33

Le Conseil d'Etat a validé la décision du CSA. Les chaînes locales devront donc se plier à leur nouvelle numérotation, qui sera appliquée le 12 décembre prochain. Par conséquent, La Chaîne Normande passera du canal 23 au canal 33 de la TNT.

Fin juillet, le CSA avait décidé d'attribuer les numéros 1 à 29 aux anciennes chaînes analogiques et à leurs nouveaux canaux lancés le 12 décembre. Ce qui avait décalé une dizaine de chaînes locales et payantes dans la numérotation. Les numéros 20 à 25 seront réservés aux six nouvelles chaînes HD1, 6ter, Numéro23, L'Equipe HD, RMC Découverte et Chérie HD et les numéros 30 à 39 aux chaînes locales.