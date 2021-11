Insécurité : les Caennais se protègent davantage

"Il n’y a qu’à jauger le nombre de cambriolages pour se faire une idée du besoin croissant de sécurité", évoque ainsi Yann Binet, de la serrurrerie Voisin. De novembre 2011 à octobre 2012, on a relevé 226 cambriolages dans le département du Calvados. Soit près de sept effractions par jour. La méthode de protection la plus efficace n’est pas la plus demandée : "la porte blindée est un véritable investissement : entre 2.000 et 2.500 euros".

Pour des questions de budget, les Caennais choisissent plus souvent des moyens plus légers, comme l’ajout de verrous ou d’une serrure "trois points". Cette solution, qui offre une certaine garantie aux assurances, coûte entre 800 et 1.200 euros. L’alarme, elle, est fréquente dans les pavillons et les résidences particulières, là où les fenêtres et les baies vitrées sont faciles à ouvrir.