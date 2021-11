Des conseils pour "acheter malin" sur le marché de Rouen

Le but de l'opération est clairement de diminuer la production d'ordures ménagères en veillant aux produits que l'on achète. Car la production d'ordures ménagères ne cesse de croître : les habitants de Seine-Maritime en produisent en moyenne 407kg par an.

La cause ? La multiplication de produits préemballés, préparés ou encore en mini-dose, ce qui a pour conséquence d'augmenter considérablement le volume des déchets. Lors de cette opération, qui se déroulera mardi 4 décembre, à partir de 11h30 sur le marché de Rouen, cours Clémenceau, des conseils malins seront donnés aux passants. Parmi ces conseils : préférer les produits moins emballés, privilégier les recharges et les produits concentrés, etc. Un carnet de commission, élaboré en partenariat avec l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) sera aussi donné.