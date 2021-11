L'actualité musicale de cette semaine avec Kesha, les Rolling Stones, Bruno Mars et les Grammy Awards

Kesha : "Warrior"

4 décembre

International

Ke$ha prépare la sortie de son deuxième album, intitulé Warrior. Die Young, le titre phare de l'album, est sorti le 25 septembre aux États-Unis, et s'est classé numéro 3 du classement américain Billboard Hot 100.

Nominations aux Grammy Awards

5 décembre

Nashville, États-Unis, International

Le 5 décembre, Taylor Swift se joindra à LL Cool J pour annoncer le noms des artistes en lice pour les Grammy Awards 2013, qui seront remis le 10 février. L'événement sera retransmis sur CBS, depuis Nashville. Maroon 5 et Luke Bryan se produiront au cours de la soirée.

Les Rolling Stones au Barclays Center de Brooklyn

8 décembre

New York, États-Unis

Les Stones se produiront au Barclays Center pour faire découvrir les titres de l'album Grrr! et sans doute rejouer quelques classiques.

Bruno Mars : "Unorthodox Jukebox"

10/11 décembre

Royaume-Uni/États-Unis

Le chanteur Bruno Mars présentera son deuxième album en décembre, via Atlantic Records. On peut d'ores et déjà le précommander sur le site de l'artiste.

