Le palmarès des Grammy Awards !

L'excentrique Lady Gaga s'est distinguée dans la catégorie Pop en remportant les prix de Meilleur album ou Clip de l'année pour Bad Romance.

Eminem l'emporte dans la partie Rap grâce à sa victoire pour l'album de l'année. Usher et John Legend & the Roots ont séduit dans la partie R&B tandis que Lady Antebellum a survolé la catégorie Country. Ce dernier est d'ailleurs reparti auréolé par la prix de la chanson de l'année avec Need You Now. Le groupe rock Arcade Fire s'est vu décerner quant à lui le Grammy de l'album de l'année avec The Suburbs.

Les lauréats dans les catégories principales :

Album de l'année :

The Suburbs - Arcade Fire

Chanson de l'année :

Need You Now - Lady Antebellum

Clip de l'année :

Bad Romance - Lady Gaga

Meilleur album pop :

The Fame Monster - Lady Gaga

Meilleure performance pop par un duo ou groupe :

Hey, Soul Sister (Live) - Train

Meilleure performance pop féminine :

Lady Gaga - Bad Romance

Meilleure performance pop masculine :

Bruno Mars - Just the Way You Are

Chanson dance de l'année :

Only Girl (In The World) - Rihanna

Album dance/électro de l'année :

La Roux - La Roux

Meilleure performance rock solo :

Helter Skelter - Paul McCartney

Meilleure performance rock par un duo ou groupe :

Tighten Up - The Black Keys

Meilleure chanson rock :

Angry World - Neil Young

Meilleur album rock :

The Resistance - Muse

Meilleure performance R&B féminine :

Bittersweet - Fantasia

Meilleure performance R&B masculine :

There Goes My Baby - Usher

Meilleure performance R&B par un duo ou groupe :

Soldier of Love - Sade

Meilleure performance R&B traditionnelle :

Hang On in There - John Legend & The Roots

Meilleure chanson R&B :

Shine - John Legend & The Roots

Meilleur album R&B :

Wake Up! - John Legend & The Roots

Meilleur album R&B contemporain :

Raymond v. Raymond - Usher

Meilleure performance rap :

Not A fraid - Eminem

Meilleure performance rap par un duo ou groupe :

On To The Next One - Jay-Z & Swizz Beatz

Meilleure chanson rap :

Empire State Of Mind - Jay-Z & Alicia Keys

Meilleur album rap :

Recovery - Eminem

Meilleure performance country féminine :

The House That Built Me - Miranda Lambert

Meilleure performance country masculine :

'Til Summer Comes Around - Keith Urban

Meilleure performance country par un duo ou groupe :

Need You Now - Lady Antebellum

Meilleure collaboration country :

As She's Walking Away - Zac Brown Band & Alan Jackson

Chanson country de l'année :

Need You Now - Lady Antebellum

Album country de l'année :

Need You Now - Lady Antebellum

