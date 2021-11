Open de Caen : un tournoi plus relevé que jamais

"Pour nous, c'est déjà l'heure de préparer la saison prochaine et on ne vient pas juste pour entretenir la forme", annonce Julien Benneteau, 35e joueur mondial et médaillé olympique cet été. Il pourrait retrouver à Caen, deux autres héros des JO londoniens : Michaël Llodra et Richard Gasquet, actuels 53e et 10e au classement ATP. Sans oublier Paul Henri Mathieu, 58e.

Le tournoi grandit

Pour le Caennais Jules Marie, 21 ans, qui continue de faire ses armes dans le top 50 des meilleurs tennismen français, "l'Open de Caen, c'est une occasion formidable de croiser des joueurs de classe mondiale et donc de progresser." Mais pour défier l'un des cadors du tournoi, il devra d'abord passer le premier tour contre Laurent Rochette, n°21 français, samedi 8 décembre (16h). Les deux autres Caennais, Axel Michon (n°34) et Maxime Forcin (-30) devront eux se défaire respectivement de Nicolas Devilder (n°20) et de Josselin Ouanna (n°11) qui comble le forfait de Gilles Simon.

"Jamais l'Open n’aura été aussi attractif et d’un niveau aussi relevé, et c'est notamment la première fois que nous accueillons un joueur du Top 10 mondial avec Richard Gasquet", s'enthousiasme Aristide Olivier, président du Tennis club de Caen. Pour cette deuxième édition au Zénith, la cinquième au total, "l'Open de Caen continue de grandir, c'est en tout cas ce qu'on se dit entre nous", confie Julien Benneteau.

Billetterie > Dans tous les points de vente habituels (Citylive, FNAC, Carrefour, Leclerc) ou sur le site du zénith de Caen. Tarifs : entre 6 et 8 euros.

Le programme

> Samedi 8 décembre, huitièmes de finale : Nicolas Devilder-Axel Michon à 14h ; Laurent Rochette-Jules Marie à 16h ; Maxime Forcin-Josselin Ouanna à 18h.

> Dimanche 9 décembre, quarts de avec l'entrée en lice de Paul-Henri Mathieu à 14h ; Michaël Llodra à 16h ; Julien Benneteau à 18h.

> Lundi 10 décembre, demi-finales avec l'entrée en lice de Richard Gasquet à 20h30. La première demi-finale commencera à 18h30.

> Mardi 11 décembre, finale à 20h.