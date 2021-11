Gestes qui sauvent : 40 années d'existence dans le Calvados

"L’idée est née de salariés de la Poste et de France Telecom, mais depuis leur séparation, nous continuons à former leurs employés", précise Anais Meresse, vice-présidente. "Nous sommes 75 membres actifs, et tous bénévoles". L’association délivre des diplômes de secourisme. "En plus de ses missions de formation, l’UNASS assure également des dispositifs de postes de secours lors d’événements, tels que le festival de Beauregard ou Nordik Impact".

Reconnue d’utilité publique, l’association assure plus de 150 postes de secours par an, et la formation de 650 personnes aux premiers secours. "Nous disposons de tous les équipements nécessaires pour former les volontaires, tout le matériel d’oxygénothérapie notamment. Une formation simple de secourisme revient pour les particuliers à une soixantaine d’euros." L’UNASS 14 intervient également dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes aux gestes qui sauvent.

Pratique. Tél. 02.31.47.56.87.