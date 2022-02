Ville sportive, associations en manque

Caen compte 231 associations sportives, 28 900 licenciés et 55 000 pratiquants occasionnels ou réguliers d'une ou plusieurs des 82 disciplines proposées. Ses clubs attirent nombre de Caennais mais pas seulement.

Avec des moteurs comme le Stade Malherbe de Caen, club professionnel de football leader de la Ligue 2, les associations sportives de la ville attirent les meilleurs éléments de ses voisines malgré leur résistance comme Hérouville Saint-Clair (4 500 licenciés) ou Mondeville (2 400 licenciés).



Une vitrine du sport de haut niveau

Marie-Jeanne Gobert, adjointe au maire de Caen chargée des sports, le reconnaît : " Caen est une vitrine du sport de haut niveau notamment avec le Caen Basket Calvados, qui évolue en Nationale 2, le Stade Malherbe bien sûr, ou encore, en hockey sur glace, les Drakkars qui jouent en D1. Le tissu associatif fort de la ville et la présence de ses clubs de premier plan motivent beaucoup de jeunes et d’adultes de toute l’agglomération à pratiquer à Caen leur discipline préférée ".



L’envers de la médaille

Cet engouement a cependant son revers. Attractives par la qualité de leur encadrement, les associations, pour une grande partie d’entre elles, souffrent d’un manque de moyens. Actuellement, seules 124 sur les 231 sont subventionnées par la Ville. Consciente de ces problèmes, la municipalité a décidé, en 2008, de rééquilibrer les subventions en faveur des clubs amateurs. " L’enveloppe est restée la même mais nous avons transféré 100 000 euros du sport professionnel au sport amateur. Ce rééquilibrage ne s’est pas fait de manière autoritaire. Nous avons rencontré les dirigeants des clubs professionnels à qui nous avons expliqué que nous souhaitions mieux accompagner le sport amateur afin que les efforts des bénévoles soient reconnus et qu’ils soient encouragés à poursuivre leur engagement " explique Marie-Jeanne Gobert.

Malgré ces ajustements, certains clubs ne peuvent plus progresser sportivement s’ils ne comptent que sur l’aide publique. " Pour notre financement, nous bénéficions du soutien de la Mairie et du Conseil général mais cela n’est pas suffisant. Nous sommes en recherche de fonds propres en faisant appel à des sponsors ou des mécènes. Le niveau du club étant en pleine évolution, nous devons trouver des compléments financiers pour régler les déplacements des athlètes " souligne Denis Thiron, président du Caen Athlétic Club. Cette évolution vers le secteur privé est encouragée par la municipalité de Caen.





