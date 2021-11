Rouen : la Banque Alimentaire mobilise

Elle milite contre le gaspillage en redistribuant les stocks d’invendus provenant de grandes et moyennes surfaces, d’industries agroalimentaires et même de la PAC (Politique agricole commune).

La Banque Alimentaire de Rouen et sa région est présidée depuis septembre 2012 par Dominique Renault. Elle couvre l’essentiel du département et vient en aide à 8 000 bénéficiaires grâce au soutien de 72 associations qui se chargent de leur remettre la nourriture.

Une épicerie sociale mobile

Ancien ingénieur commercial aujourd’hui à la retraite, M. Renault souhaiterait contribuer à initier un “virage sociétal où chacun trouverait du bonheur à aider son voisin”. Il ne manque pas d’idées pour donner plus de visibilité au combat que mène l’association. Ainsi, le projet à l’étude de créer une épicerie sociale mobile permettrait de venir à la rencontre des personnes démunies les plus isolées. Mais le président se heurte à une réalité concrète propre au monde associatif : le manque de bénévoles, la force active sur le terrain.