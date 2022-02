Ce vendredi 4 décembre, l'Avant Garde Caennaise organise le plus long match de basket possible. Une rencontre de ce genre avait, l'an dernier, démarré à 19 heures et s'était terminée vers 4 heures du matin. Le record est à battre donc, autour d'une tombola et d'une restauration dans les locaux du club, au 6 rue du Petit Clos Saint-Marc à Caen.







