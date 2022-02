L'ordinateur à l'oeil

'Nous avions acquis des compétences dans la visée des étoiles. Je me suis dit que cela pouvait servir à autre chose que maintenir des satellites en vol. L'une des premières applications que j'ai entrevue, c'est un système d'interface homme-machine sans contact. Cela m'a permis de me lancer et de montrer que des compétences très pointues pouvaient être utiles pour l'amélioration des structures et pour l'autonomie des personnes handicapées,” explique Georges Lamy au Rousseau, le gérant de STAR NAV. L'entreprise cherche actuellement à vendre ce produit, 'attendu par un certain nombre de personnes”. Le gérant de STAR NAV a été rejoint par deux ingénieurs et une attachée commerciale. Il est à la recherche d'un physicien informaticien.

Pratique : STAR NAV, Hameau de Navarre, à Chicheboville. www.starnav.fr



