Rouen : 375 kg de déchets par an et par habitant

375kg de déchets. C'est ce que produit en un an, une personne. Une quantité non négligeable qui ne cesse d'augmenter : en 40 ans elle a doublé. C'est pourquoi la Crea organise des actions de sensibilisation afin d'inciter ses habitants à repenser leur façon de consommer et ainsi réduire la quantité de déchets produits et donc les coûts de traitement.

La Crea s'est donnée pour but de réduire de 7% le tonnage des ordures ménagères, déchets recyclables et verre entre 2009 et 2015. Concrètement les habitants devraient produire 26,5kg de déchet en moins par an.

Pour remplir cet objectif la communauté d'agglomération incite au compostage individuel et collectif, encourage l'utilisation de couches lavables, organise des actions autour du gaspillage alimentaire ou encore a mis en place des collectes pour les vêtements via Solidarité textile.

Vendredi 23 et samedi 24 novembre, dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, des animations seront organisées aux Docks76 ainsi que dans le centre commercial de Tourville-la-Rivière autour de l'alimentation, du compostage. Des ateliers seront organisés pour montrer toutes les facettes de la récupération et du recyclage.