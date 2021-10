Une barge sera affrêtée spécialement par le Smédar, l'organisme chargé de collecter et traiter les déchets dans l'agglomération de Rouen et une partie de la Seine-Maritime, afin de récupérer tous les jours près de 15 tonnes de déchets, ordures et verre générées par les équipages des 48 navires attendus. "Nouveauté de l'édition 2013, les équipages devront trier leurs déchets", annonce le Smédar. Les matelots sont prévenus !