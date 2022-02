La révélation El Arabi

Il est devenu en quelques matchs une pièce maîtresse du dispositif caennais. Les blessures des deux principaux attaquants lui ont en effet offert l'opportunité inespérée de faire ses preuves en pointe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a saisi sans attendre la perche qui lui était tendue.



Rapide, adroit et surtout polyvalent

Buteur décisif dès sa première entrée en jeu en début de saison à Bastia, il a inscrit quatre réalisations lors de ses cinq derniers matchs.

Passé professionnel cet été, Youssef El Arabi a eu deux années de CFA avec la réserve malherbiste pour faire apprécier ses qualités. Sa grande aisance technique, qui lui a valu plusieurs sélections en équipe de France de Futsal (foot en salle), n’est pas la moindre. Mais le Franco-Marocain est aussi un joueur rapide, adroit devant le but et polyvalent, puisqu’il peut évoluer à tous les postes offensifs. Youssef El Arabi est donc la nouvelle révélation du Stade Malherbe et ce n’est sans doute pas la dernière cette saison.



