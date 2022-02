Banque Alimentaire : une collecte record ?

'Au niveau national, nous avions des craintes du fait de la conjoncture économique. Il s'avère que nous devrions, dans le département, collecter au moins autant que l'an passé, soit 125 à 127 tonnes de denrées alimentaires”, explique Alain Favre, président. Dans leur hangar de Bretteville sur Odon, les bénévoles s'activent à présent à trier le fruit de leur collecte : les pâtes d'un côté, le lait d'un autre et ainsi de suite. 'Il y a vingt classifications différentes dans nos arrivages”.



Parfois, un chariot de denrée complet

Après, vient le moment de la pesée puis de la redistribution. “Nous répartissons ensuite les aliments de façon équitable en fonction du nombre de bénéficiaires dans 22 associations du département”, relate Alain Favre. Pour ce dernier, même à l’ère de l’individualisme, ces moments de collecte et de tri témoignent de formidables élans de solidarité. “Il arrive parfois qu’un donateur offre un chariot de course complet. Ce ne sont pas forcément les plus fortunés qui donnent. Il y a aussi ceux qui savent qu’un jour, ils pourraient devenir bénéficiaires et qui se montrent donc généreux puisqu’aujourd’hui, ils en ont les moyens”. Seule ombre au tableau cette année : l’augmentation de produits périmés retrouvés dans la collecte. “C’est regrettable”, témoigne Alain Favre, sans toutefois perdre le sourire puisque cette année pourrait bien être une nouvelle année “record”. Ces bons chiffres ne doivent pas faire oublier que les dons restent également possibles le reste de l’année au hangar de la Banque Alimentaire du Calvados, 4 avenue du Fresne à Bretteville sur Odon. Tél. 02 31 83 55 30



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire