Caen. Une collecte pour la nouvelle photothèque des archives municipales

Le service des archives municipales de Caen s'est doté d'une toute nouvelle photothèque en ligne. On y retrouve des photographies, des cartes postales ou encore des affiches sur différents thèmes, comme les événements sportifs et culturels. Au total, plus de 16 000 documents iconographiques numérisés sont déjà disponibles sur photos-archives.caen.fr.

Pour compléter cette banque d'images et à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, la Ville a lancé une collecte d'archives personnelles auprès de tous les Caennais, sur la période 1938-1963. Vous pouvez mettre à disposition vos documents jusqu'au 15 octobre 2024 en contactant le service des archives.