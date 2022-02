Propreté : les Caennais à l’amende

'Ce ne sera pas une contravention mais une facturation�, précisent Rudy L'Orphelin et Alain Gruenais, tout deux élus en charge de l'environnement et du développement durable, le premier à la Ville de Caen, le second à l'Agglomération Caen-la-Mer.

Avant d’en arriver là, les deux collectivités ont mis en place une campagne d’information. “Jusqu’à présent, lorsqu’un sac de déchets était mal présenté ou à un moment inapproprié, nous procédions quand même à son enlèvement”, rappelle Rudy L’Orphelin. Cette mesure, génératrice de dépenses supplémentaires pour la Ville (90 000 à 120 000 euros par an), touche à sa fin : “En laissant les déchets sur le domaine public, chacun pourra prendre conscience qu’il y a des règles à respecter. Toute présentation sauvage sera signalée et portera un message lisible par les passants en attendant la collecte réglementaire. Les agents de propreté apposeront des autocollants à fond vert, orange et rouge sur les sacs ou les bacs”.



Les points noirs

“Nous voulons responsabiliser les Caennais”, insiste Alain Gruenais. Les habitants du centre ville sont particulièrement visés à cause des rues étroites : la rue aux Fromages par exemple ou la rue de Quincampoix.

“La rue de Courtonne est également un point noir”, souligne André Ecolasse, responsable d’exploitation de Véolia Propreté pour la région Nord Normandie. “La benne à ordures ménagères passe difficilement entre les voitures stationnées”.

La rue du Vaugueux a fait quant à elle l’objet d’une charte de bonne conduite avec les restaurateurs. Un cache bac y a été enterré pour conserver le charme de l’endroit. “Les poubelles y sont ramassées treize fois par semaine”, note André Ecolasse. “Malgré tout, cet endroit reste un point noir car certaines personnes ne jouent pas le jeu. Aujourd’hui par exemple, on m’a signalé de la terre dans un sac”.

Jusqu’en mars 2010, la rue de Branville, dans le quartier de Vaucelles, va connaître elle aussi des difficultés de collecte à cause de travaux. “Un point d’apport volontaire va être mis en place”, annonce Peggy Moricet, chef du service collecte et traitement des déchets ménagers à la communauté Caen-la-Mer. Les commerçants, et leurs cartons, sont enfin visés par la campagne d’information. “Un carton non plié, c’est un carton qui ne sera pas ramassé”.



“Une ville propre dépend de ses habitants”

“Bien entendu, l’objectif de notre démarche n’est pas de collecter des fonds. Avec ces mesures, nous souhaitons améliorer le cadre de vie des Caennais”, explique Rudy L’Orphelin. Et pour y parvenir, c’est à chacun de prendre conscience que la propreté de la ville ne dépend pas uniquement de l’intervention corrective des services de Caen ou de Caen-la-Mer mais bel et bien des Caennais eux-mêmes.







Sanctions : ce que vous devez savoir

Plusieurs sanctions pourront très prochainement être appliqués matière de déchets.

- Si vous ne respectez pas les horaires de collecte, vous encourez une amende de 90 euros.

- Jusqu’à présent, si vous laissiez votre bac à ordures sur le trottoir après la collecte, vous encouriez une amende de 11 euros. A compter du 1er janvier 2010, la présence récurrente de bac sera sanctionné d’un PV de classe 2 (35 euros). Les syndics de copropriété sont notamment visés par cette mesure.

- Dès le 1er janvier 2010, la présence de déjections canines sur le domaine public pourra être facturé 35 euros.

- Le service de la propreté pourra procéder à la recherche d’adresse par la fouille du sac poubelle, accompagnée d’une procédure de facturation, soit 90 euros par sac enlevé. Des agents assermentés pourront intervenir pour verbaliser un flagrant délit de mauvaise présentation des déchets.







