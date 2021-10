Le pilote caennais Pierre Ragues a manqué de peu le podium en Chine avec son équipe G-Drive by Signatech-Nissan Racing, dimanche 28 octobre, à l’occasion de la huitième et dernière course de la saison du championnat du monde d’endurance.

“Le podium décroché en août à Silverstone restera le sommet de la saison, pour ma première année avec cette équipe”, estime le pilote caennais. “L’équipe a connu une saison riche et nous avons pu nous battre à plusieurs reprises pour un podium. Vivement 2013 !”