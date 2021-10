Philippe Gosselin et les députés UMP furieux après Manuel Valls

Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, a été dans l'obligation de suspendre la séance. C'est en répondant à une question d'Eric Ciotti concernant la hausse de la délinquance au mois d'octobre que Manuel Valls a déclenché la colère de l'opposition ce mardi 13 novembre au sein de l'Hémicycle.

"Les Français payent 10 ans d’une politique de sécurité faite de lois qui n’ont servi à rien. L’échec de la sécurité, c’est vous ! L’esbroufe, c’est vous ! La suppression de policiers et de gendarmes, c’est vous !" Une attaque vigoureuse du locataire de la place Beauvau. Ce dernier allait d'ailleurs porter l'estoquade dans la phrase suivante, celle qui a par ailleurs déclenché la fureur de l'un des députés Pierre Lellouche: "Le retour du terrorisme dans ce pays, c’est vous !", a lancé le ministre de l’Intérieur aux parlementaires UMP.

Sur la vidéo, on voit les député UMP et notamment le manchois Philippe Gosselin furieux après le ministre... Regardez la vidéo et écoutez la réaction du député que nous avons joint par téléphone