Roller hockey : les Conquérants au bout du suspense

Opposés à un adversaire direct dans la deuxième moitié de tableau, les Conquérants sont revenus de loin puisqu'ils étaient menés de deux buts à cinq minutes de la sonnerie finale (3-5). Deux réalisations de l'homme à tout faire de l'équipe – entraîneur, capitaine et meilleur buteur (onze buts) – Antoine Rage ont permis d'arracher la mort subite. Après sept minutes de jeu en prolongation, Antoine Sentenac, assisté de son frère Hadrien, a délivré les siens.

Caen décroche deux points (contre trois en cas de victoire dans le temps réglementaire) et reste derrière son adversaire au classement, septième. Efficace en supériorité numérique (4 buts inscrits) et solide en infériorité (0 but encaissé), il est sur la bonne voie avant d'affronter Grenoble samedi 17 novembre.