Roller hockey : les Conquérants maudissent le chiffre 5

Cinq, c'est aussi le nombre de buts encaissés par l'équipe caennaise de roller hockey durant cet intervalle. Caen a concédé en Picardie sa quatrième défaite de la saison (5-3), qui lui vaut de s'installer au huitième rang du classement (sur dix équipes).

"C'est une grosse déception sur le plan comptable, mais on a montré des choses qu'on n'avait encore jamais montrées cette saison, assure Antoine Rage. Dans l'ensemble, on a fait un très bon match." Deux choses ont manqué aux Caennais : de l'efficacité offensive et de la solidité défensive. Menés 5-0 au début de la deuxième mi-temps, Caen n'a pas réussi à grignoter son retard jusqu'au bout. "Les trois derniers matchs allers seront décisifs, estime son entraîneur-joueur. L'objectif est de prendre au moins six points." Le coup est jouable.